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"Связанные руки, простреленные колени": на Киевщине обнаружили новую братскую могилу

Алена МазуренкоПонедельник, 13 июня 2022, 17:07
Связанные руки, простреленные колени: на Киевщине обнаружили новую братскую могилу
фото: ФБ Небитова

В Киевской области обнаружили новую братскую могилу, где россияне пытали и расстреляли 7 гражданских.

Источник: начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов

Прямая речь: "7 гражданских граждан россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову.

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Это массовое захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружили сегодня (13 июня – ред.) на позициях солдат Российской Федерации рядом с селом Мироцкое, Бучанского района.

У многих жертв были связаны руки и простреленные колени. Сейчас мы работаем над тем, чтобы идентифицировать погибших".

 
ФОТО: ФБ НЕБИТОВА
 
ФОТО: ФБ НЕБИТОВА
 
ФОТО: ФБ НЕБИТОВА

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Темы: БучаубийствоРосcиявойна
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