Прем’єри Албанії, Північної Македонії та Чорногорії зібралися до Києва

Прем'єр-міністри Албанії та Північної Македонії Еді Рама і Димитар Ковачевський підтримали пропозицію прем'єр-міністра Чорногорії Дрітана Абазовича відвідати Київ.

Про це пише "Балканський оглядач", повідомляє "Європейська правда".

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський запросив чоргогорського прем’єр-міністра Абазовича до української столиці.

Реклама:

Очільник уряду Чорногорії прийняв запрошення українського президента та запропонував ідею спільного візиту до Києва прем’єр-міністрів країн Західних Балкан, в першу чергу, членів НАТО, "щоб надіслати сильніший меседж підтримки із Західних Балкан на підтримку суверенітету і цілісності України".

13 червня стало відомо, що прем'єр-міністри Албанії та Північної Македонії підтримали пропозицію колеги з Чорногорії.

Тепер залишилося домовитися про дату, констатують чорногорські медіа.

ВІДЕО ДНЯ

У розмові з Зеленським Абазович висловив сподівання, що Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС, а Чорногорія, як лідер переговорного процесу, готова надати необхідну експертну та політичну допомогу.

Як повідомлялося, за пропозицією Міноборони Чорногорії уряд цієї балканської країни на засіданні минулого тижня ухвалив рішення про надання Україні додаткової військової допомоги.