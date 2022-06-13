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Премьеры Албании, Северной Македонии и Черногории собрались в Киев

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 20:14

Премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Димитар Ковачевский поддержали предложение премьер-министра Черногории Дритана Абазовича посетить Киев.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает "Европейская правда".

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский пригласил чергогорского премьер-министра Абазовича в украинскую столицу.

Глава правительства Черногории принял приглашение украинского президента и предложил идею совместного визита в Киев премьер-министров стран Западных Балкан, в первую очередь членов НАТО, "чтобы прислать более сильный месседж поддержки с Западных Балкан на поддержку суверенитета и целостности Украины".

13 июня стало известно, что премьер-министры Албании и Северной Македонии поддержали предложение коллеги по Черногории.

Теперь осталось договориться о дате, констатируют черногорские медиа.

В разговоре с Зеленским Абазович выразил надежду, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС, а Черногория как лидер переговорного процесса готова предоставить необходимую экспертную и политическую помощь.

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Как сообщалось, по предложению Минобороны Черногории правительство этой балканской страны на заседании на прошлой неделе приняло решение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.

Темы: АлбанияЧерногорияМакедонияКиев
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