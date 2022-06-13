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Більше 1700 людей евакуювалися з окупованих районів Харківщини – ЗМІ

Денис КарловськийПонеділок, 13 червня 2022, 20:25
Більше 1700 людей евакуювалися з окупованих районів Харківщини – ЗМІ
евакуація жителів захоплених районів харківської області. фото: суспільне харків

Волонтери організували безпечну евакуацію понад 1700 людей з окупованих районів Харківської області, попри загрозу обстрілів та провокацій з боку російських окупантів.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на твердження організації "Допомагаємо виїхати"

Деталі: Волонтери розповіли, що охочі евакуюватися пішки перетинали дамбу біля селища Печеніги. там їх зустрічали волонтери гуманітарних штабів Help me Kharkiv, Eventroom, D20 Kharkiv і "Незламний Харків" спільно з представниками Червоного Хреста.

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Серед тих, кого вдалося вивезти – мешканці Куп’янської, Великобурлуцької, Ізюмської та Вовчанської громад. 

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Що було раніше: Востаннє організована евакуація жителів захоплених районів Харківської області відбувалась 30 травня.

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Теми: евакуаціяХарківська областьокупаціягуманітарка
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