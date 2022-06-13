Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 1700 человек эвакуировались из оккупированных районов Харьковщины – СМИ

Денис КарловскийПонедельник, 13 июня 2022, 20:25
Более 1700 человек эвакуировались из оккупированных районов Харьковщины – СМИ
эвакуация жителей захваченных районов харьковской области 30 мая. фото: суспільне харків

Волонтеры организовали безопасную эвакуацию более 1700 человек из оккупированных районов Харьковской области, несмотря на угрозу обстрелов и провокаций со стороны российских оккупантов.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на утверждение организации "Помогаем уехать"

Детали: Волонтеры рассказали, что желающие эвакуироваться пешком пересекали дамбу у поселка Печенеги. Там их встречали волонтеры гуманитарных штабов Help me Kharkiv, Eventroom, D20 Kharkiv и "Несокрушимый Харьков" совместно с представителями Красного Креста.

Реклама:

Среди тех, кого удалось вывезти – жители Купянской, Великобурлукской, Изюмской и Волчанской громад.

Читайте также: Несли животных как клад: как украинцы из Харьковщины эвакуировались с домашними любимцами. ФОТО

Что было раньше: В последний раз организованная эвакуация жителей захваченных районов Харьковской области проходила 30 мая.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: эвакуацияХарьковская областьоккупациягуманитарка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
эвакуация
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: