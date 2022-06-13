Более 1700 человек эвакуировались из оккупированных районов Харьковщины – СМИ

Волонтеры организовали безопасную эвакуацию более 1700 человек из оккупированных районов Харьковской области, несмотря на угрозу обстрелов и провокаций со стороны российских оккупантов.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на утверждение организации "Помогаем уехать"

Детали: Волонтеры рассказали, что желающие эвакуироваться пешком пересекали дамбу у поселка Печенеги. Там их встречали волонтеры гуманитарных штабов Help me Kharkiv, Eventroom, D20 Kharkiv и "Несокрушимый Харьков" совместно с представителями Красного Креста.

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Среди тех, кого удалось вывезти – жители Купянской, Великобурлукской, Изюмской и Волчанской громад.

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Что было раньше: В последний раз организованная эвакуация жителей захваченных районов Харьковской области проходила 30 мая.