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На Сумщині від обстрілів росіян 1 загиблий, 2 поранених

Денис КарловськийПонеділок, 13 червня 2022, 22:33
велика писарівка відносно сум і бєлгорода. мапа google maps

Упродовж доби 13 червня російські окупанти вели обстріли прикордонних сіл Сумщини, вбивши одну людину.

Джерело: telegram-канал очільника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького

Деталі: Після 12 години російські окупанти відкрили мінометний вогонь по селах Есманської громади. 

Близько 14 години російський безпілотник скинув на територію Великописарівської громади гранатометний постріл. Від вибуху боєприпасу один чоловік загинув, двоє людей дістали поранення. Через кілька годинів близько 17-ї російські війська ще й із мінометів обстріляли громаду. Свідки нарахували близько 30 "прильотів".

Що було раніше: Зранку 13 червня російські війська відкрили мінометний вогонь по прикордонних селах Есманської громади з території РФ.

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Теми: Сумська областьобстрілжертвикордон
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