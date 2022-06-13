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На Сумщині від обстрілів росіян 1 загиблий, 2 поранених

Денис КарловськийПонеділок, 13 червня 2022, 22:33
На Сумщині від обстрілів росіян 1 загиблий, 2 поранених
велика писарівка відносно сум і бєлгорода. мапа google maps

Упродовж доби 13 червня російські окупанти вели обстріли прикордонних сіл Сумщини, вбивши одну людину.

Джерело: telegram-канал очільника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького

Деталі: Після 12 години російські окупанти відкрили мінометний вогонь по селах Есманської громади. 

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Близько 14 години російський безпілотник скинув на територію Великописарівської громади гранатометний постріл. Від вибуху боєприпасу один чоловік загинув, двоє людей дістали поранення. Через кілька годинів близько 17-ї російські війська ще й із мінометів обстріляли громаду. Свідки нарахували близько 30 "прильотів".

Що було раніше: Зранку 13 червня російські війська відкрили мінометний вогонь по прикордонних селах Есманської громади з території РФ.

Теми: Сумська областьобстрілжертвикордон
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