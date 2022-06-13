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В Сумской области от обстрелов россиян 1 погибший, 2 раненых

Денис КарловскийПонедельник, 13 июня 2022, 22:33
великая писаревка относительно сум и белгорода. карта google maps

В течение суток 13 июня российские оккупанты вели обстрелы пограничных сел Сумской области, убив одного человека.

Источник: telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого

Детали: После 12 часов российские оккупанты открыли минометный огонь по селам Эсманской громады.

Около 14 часов российский беспилотник сбросил на территорию Великописаревской громады гранатометный выстрел. От взрыва боеприпаса один человек погиб, два человека получили ранения. Через несколько часов около 17 российские войска еще и из минометов обстреляли громаду. Свидетели насчитали около 30 "прилетов".

Что было раньше: Утром 13 июня российские войска открыли минометный огонь по приграничным селам Эсманской общины с территории РФ.

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Темы: Сумская областьобстрелжертвыграница
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