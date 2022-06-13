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В Сумской области от обстрелов россиян 1 погибший, 2 раненых

Денис КарловскийПонедельник, 13 июня 2022, 22:33
В Сумской области от обстрелов россиян 1 погибший, 2 раненых
великая писаревка относительно сум и белгорода. карта google maps

В течение суток 13 июня российские оккупанты вели обстрелы пограничных сел Сумской области, убив одного человека.

Источник: telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого

Детали: После 12 часов российские оккупанты открыли минометный огонь по селам Эсманской громады.

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Около 14 часов российский беспилотник сбросил на территорию Великописаревской громады гранатометный выстрел. От взрыва боеприпаса один человек погиб, два человека получили ранения. Через несколько часов около 17 российские войска еще и из минометов обстреляли громаду. Свидетели насчитали около 30 "прилетов".

Что было раньше: Утром 13 июня российские войска открыли минометный огонь по приграничным селам Эсманской общины с территории РФ.

Темы: Сумская областьобстрелжертвыграница
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