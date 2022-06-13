Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков сподівається, що "Рамштайн-3" вирішить проблему важкого озброєння

Альона Мазуренко Понеділок, 13 червня 2022, 23:17
Резніков сподівається, що Рамштайн-3 вирішить проблему важкого озброєння
фото: Генштаб

Міністр оборони Резніков Олексій та головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зустрілися у Києві з послом США Бріджит Брінк, щоб обговорити військову допомогу та посилення обороноздатності України.

Джерело: Генштаб

Деталі: Повідомляється, що сторони обговорили взаємодію для забезпечення своєчасних і ефективних рішень для задоволення потреб українського війська.

Реклама:

Залужний поінформував Брінк про нещодавню телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Пряма мова Залужного: "Поділився з генералом Марком Міллі нашими стратегічними ідеями і цілями. Розуміння стратегії нашої збройної боротьби й проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі і зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, яку просить Україна".

Деталі: Крім цього,  обговорювалася підготовка до проведення 15 червня у Брюсселі чергової зустрічі контактної групи з питань оборони України – "Рамштайн-3".

ВІДЕО ДНЯ

Резніков сподівається, що за підсумками нової зустрічі у форматі Рамштайн вдасться наростити постачання зброї для ЗСУ, передусім – важкого озброєння.

Брінк запевнила, що зосереджена на тому, щоб Україна отримала необхідне озброєння для боротьби.

Теми: Збройні силиСШАзброяЗалужний
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Збройні сили
На Таврійському напрямку захисники знищили ще понад пів сотні загарбників – Тарнавський
Артилерійські системи та міномети: ЗСУ прийняли на озброєння чергові зразки іноземної зброї
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: