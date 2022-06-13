Резніков сподівається, що "Рамштайн-3" вирішить проблему важкого озброєння

Міністр оборони Резніков Олексій та головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зустрілися у Києві з послом США Бріджит Брінк, щоб обговорити військову допомогу та посилення обороноздатності України.

Джерело: Генштаб

Деталі: Повідомляється, що сторони обговорили взаємодію для забезпечення своєчасних і ефективних рішень для задоволення потреб українського війська.

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Залужний поінформував Брінк про нещодавню телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Пряма мова Залужного: "Поділився з генералом Марком Міллі нашими стратегічними ідеями і цілями. Розуміння стратегії нашої збройної боротьби й проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі і зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, яку просить Україна".

Деталі: Крім цього, обговорювалася підготовка до проведення 15 червня у Брюсселі чергової зустрічі контактної групи з питань оборони України – "Рамштайн-3".

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Резніков сподівається, що за підсумками нової зустрічі у форматі Рамштайн вдасться наростити постачання зброї для ЗСУ, передусім – важкого озброєння.

Брінк запевнила, що зосереджена на тому, щоб Україна отримала необхідне озброєння для боротьби.