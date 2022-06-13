Резников надеется, что "Рамштайн-3" решит проблему тяжелого вооружения
Министр обороны Резников Алексей и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный встретились в Киеве с послом США Бриджит Бринк, чтобы обсудить военную помощь и усиление обороноспособности Украины.
Источник: Генштаб
Детали: Сообщается, что стороны обсудили взаимодействие для обеспечения своевременных и эффективных решений для удовлетворения потребностей украинского войска.
Залужный проинформировал Бринк о недавнем телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Прямая речь Залужного: "Поделился с генералом Марком Милли нашими стратегическими идеями и целями. Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведение операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, которую просит Украина".
Детали: Кроме этого, обсуждалась подготовка к проведению 15 июня в Брюсселе очередной встречи контактной группы по вопросам обороны Украины – "Рамштайн-3".
Резников надеется, что по итогам новой встречи в формате Рамштайн удастся нарастить поставки оружия для ВСУ, прежде всего тяжелого вооружения.
Бринк заверила, что сосредоточена на том, чтобы Украина получила необходимое вооружение для борьбы.