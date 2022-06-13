Українські журналісти потрапили під обстріл росіян у центрі Лисичанська
Понеділок, 13 червня 2022, 23:35
Журналісти "Суспільного" потрапили під обстріл окупантів у центрі Лисичанська, що на Луганщині.
Джерело: "Суспільне"
Дослівно: "Наші журналісти Христина Гаврилюк та Тарас Ібрагімов разом з колегами потрапили під обстріл у центрі Лисичанська. Їх евакуювали військові ЗСУ, нікого не поранило".
Деталі: Лисичанськ перебуває під постійними обстрілами російських загарбників.
За словами українських військових, через значну перевагу в артилерії, російська армія може "накривати" цілі райони.
У таких умовах у місті залишаються близько 15 тисяч цивільних.
ВІДЕО ДНЯ