Українські журналісти потрапили під обстріл росіян у центрі Лисичанська

Журналісти "Суспільного" потрапили під обстріл окупантів у центрі Лисичанська, що на Луганщині.

Джерело: "Суспільне"

Дослівно: "Наші журналісти Христина Гаврилюк та Тарас Ібрагімов разом з колегами потрапили під обстріл у центрі Лисичанська. Їх евакуювали військові ЗСУ, нікого не поранило".

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Деталі: Лисичанськ перебуває під постійними обстрілами російських загарбників.

За словами українських військових, через значну перевагу в артилерії, російська армія може "накривати" цілі райони.

У таких умовах у місті залишаються близько 15 тисяч цивільних.