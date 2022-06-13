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Украинские журналисты попали под обстрел россиян в центре Лисичанска

Мазуренко Алена Понедельник, 13 июня 2022, 23:35
скриншот

Журналисты "Суспільного" попали под обстрел оккупантов в центре Лисичанска Луганской области.

Источник: "Суспільне"

Дословно: "Наши журналисты Кристина Гаврилюк и Тарас Ибрагимов вместе с коллегами попали под обстрел в центре Лисичанска. Их эвакуировали военные ВСУ, никого не ранило".

Детали: Лисичанск находится под постоянными обстрелами российских захватчиков.

По словам украинских военных, из-за значительного преимущества в артиллерии, российская армия может "накрывать" целые районы.

В таких условиях в городе остаются около 15 тысяч гражданских.

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Темы: ЛисичанскобстрелвойнаЛуганская область
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