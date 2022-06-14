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"Засуджений" до смертної кари в ОРДО марокканець має українське громадянство — сім’я

Анастасія КалатурВівторок, 14 червня 2022, 00:40
Зліва направо: Ейден Аслін, Брахім Саадун та Шон Піннер.ФОТО: ТАСС

Марокканець Брахім Сааудун, "засуджений"  до смертної кари у так званій "ДНР", має українське громадянство.

Джерело: батько Тахар Сааудун у Reuters

Деталі: Чоловік отримав українське громадянство у 2020 році після проходження річної військової підготовки для вивчення аерокосмічних технологій в університеті в Києві.

Тахар  Сааудун сказав, що його син здався "добровільно", і з ним слід поводитися як із "військовополоненим". За його словами, вирок буде оскаржено і  сім'я страждає від відсутності контакту з адвокатом для обміну юридичною інформацією.

За словами джерела Reuters, Сааудун  "потрапив в полон у формі української армії".

Після російського вторгнення в Україну міністерство закордонних справ Марокко заявило, що підтримує "територіальну цілісність та національну єдність усіх держав-членів ООН", але відкрито не засудило російського вторгнення.

Нагадаємо: Разом з Сааудуном постали перед "судом" двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер -  їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

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