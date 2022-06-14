Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Засуджений" до смертної кари в ОРДО марокканець має українське громадянство — сім’я

Анастасія КалатурВівторок, 14 червня 2022, 00:40
Засуджений до смертної кари в ОРДО марокканець має українське громадянство — сім’я
Зліва направо: Ейден Аслін, Брахім Саадун та Шон Піннер.ФОТО: ТАСС

Марокканець Брахім Сааудун, "засуджений"  до смертної кари у так званій "ДНР", має українське громадянство.

Джерело: батько Тахар Сааудун у Reuters

Деталі: Чоловік отримав українське громадянство у 2020 році після проходження річної військової підготовки для вивчення аерокосмічних технологій в університеті в Києві.

Реклама:

Тахар  Сааудун сказав, що його син здався "добровільно", і з ним слід поводитися як із "військовополоненим". За його словами, вирок буде оскаржено і  сім'я страждає від відсутності контакту з адвокатом для обміну юридичною інформацією.

За словами джерела Reuters, Сааудун  "потрапив в полон у формі української армії".

Після російського вторгнення в Україну міністерство закордонних справ Марокко заявило, що підтримує "територіальну цілісність та національну єдність усіх держав-членів ООН", але відкрито не засудило російського вторгнення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Разом з Сааудуном постали перед "судом" двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер -  їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Теми: ОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: