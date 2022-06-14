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У "осужденного" к смертной казни в ОРДО марокканца есть украинское гражданство — семья

Анастасия КалатурВторник, 14 июня 2022, 00:40
У осужденного к смертной казни в ОРДО марокканца есть украинское гражданство — семья
Слева направо: Эйден Аслин, Брахим Саадун и Шон Пиннер. ФОТО: ТАСС

Марокканец Брахим Сааудун, "приговоренный" к смертной казни в так называемой "ДНР", имеет украинское гражданство.

Источник: отец Тахар Сааудун в Reuters

Детали: Мужчина получил украинское гражданство в 2020 году после прохождения годовой военной подготовки для изучения аэрокосмических технологий в университете в Киеве.

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Тахар Сааудун сказал, что его сын сдался "добровольно", и с ним следует обращаться как с "военнопленным". По его словам, приговор будет обжалован и семья страдает от отсутствия контакта с адвокатом для обмена юридической информацией.

По словам источника Reuters, Сааудун "попал  в плен в форме украинской армии".

После российского вторжения в Украину министерство иностранных дел Марокко заявило, что поддерживает "территориальную целостность и национальное единство всех государств-членов ООН", но открыто не осудило российское вторжение.

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Напомним: Вместе с Сааудуном предстали перед "судом" двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер - их признали виновными в найме и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного порядка непризнанной псевдореспублики "ДНР".

Темы: ОРДЛО
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