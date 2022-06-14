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Єврокомісія дасть зелене світло кандидатству України на вступ в ЄС - ЗМІ

Анастасія КалатурВівторок, 14 червня 2022, 03:00

Європейська комісія порекомендує надати Україні офіційного статусу країни-кандидата в члени ЄС.

Джерело: джерела Politico, знайомі з обговореннями під час дебатів між членами комісії

Деталі: Офіційні особи, знайомі з дебатами між комісарами, заявили, що вони гостро усвідомлюють жертви, яких зазнали українці, і ясно розуміють необхідність направити президентові Росії Володимиру Путіну чіткий сигнал про те, що він втратив усі шанси повернути Україну у свою сферу впливу.

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Пряма мова одного з джерел: "Комісія не забуває, що Україна - єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС… Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором".

Знати більше: Бій за кандидата: хто блокує заявку України на членство в ЄС

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Єврокомісія, скоріше за все, 17 червня  розгляне проєкт висновку щодо кандидатства в ЄС України, Молдови та Грузії. З політично чутливих питань Брюссель спершу має домовитися з найвпливовішими державами-членами про те, за яке саме рішення вони готові проголосувати.
  • Визнання України країною-кандидатом, зрештою, вимагає одностайного схвалення 27 глав держав і урядів у Європейській раді, які, як очікується, розглянуть це питання на саміті в Брюсселі наступного тижня.
  • Кілька країн виступають проти, зокрема Нідерланди та Данія.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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