Еврокомиссия даст зеленый свет кандидатству Украины на вступление в ЕС - СМИ

Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.

Источник: источники Politico, знакомые с обсуждениями в ходе дебатов между членами комиссии

Детали: Официальные лица, знакомые с дебатами между комиссарами, заявили, что они осознают жертвы, понесенные украинцами, и ясно понимают необходимость направить президенту России Владимиру Путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою сферу влияния.

Прямая речь одного из источников: "Комиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС… Теперь мы не можем сказать им: "Простите, ребята, вы размахивали не тем флагом".

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Напомним:

Еврокомиссия, скорее всего, 17 июня рассмотрит проект заключения относительно кандидатства в ЕС Украины, Молдовы и Грузии. По политически чувствительным вопросам Брюссель сначала должен договориться с самыми влиятельными государствами-членами о том, за какое решение они готовы проголосовать.

Признание Украины страной-кандидатом, наконец, требует единогласного одобрения 27 глав государств и правительств в Европейском совете, которые, как ожидается, рассмотрят этот вопрос на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

Несколько стран выступают против, в том числе Нидерланды и Дания.