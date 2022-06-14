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ISW: Росіяни в Мелітополі та Бердянську влаштували теракти до "Дня Росії"

Вівторок, 14 червня 2022, 03:50

Російська окупаційна влада, ймовірно, влаштувала теракти в Мелітополі та Бердянську до "Дня Росії" 12 червня.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Дослівно: "Російська влада, можливо, влаштувала теракти в Мелітополі та Бердянську під хибним прапором 12 червня, ймовірно, щоб звинуватити українських партизанів у нападах на мирних жителів".

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Деталі: Як пише ISW, колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, зробив заяву про те, що "терористи" влаштували три вибухи у Бердянську, а потім відмовився від своїх заяв та визначив ситуацію як аварію на електростанції.   Рогов заявляв, нібито жителі Бердянська пов'язують будь-які надзвичайні ситуації у місті зі "спробами України порушити мирне життя у "звільнених" (окупованих Росією) районах".

"Заступник  голови управління МВС"   Олексій Селіванов також заявив, що невідомі заклали вибуховий пристрій у Мелітополі, щоб зірвати "День Росії".

Глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух зазначив, що українська влада попередила про можливу терористичну діяльність російських військ до "Дня Росії".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Під ранок 12 червня в Бердянську було чути три вибухи, частина міста залишилася без світла.
  • Також 12 червня  в Мелітополі біля будівлі так званого "МВС" пролунав вибух.

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