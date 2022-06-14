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ISW: Россияне в Мелитополе и Бердянске устроили теракты ко "Дню России"

Вторник, 14 июня 2022, 03:50

Российские оккупационные власти, вероятно, устроили теракты в Мелитополе и Бердянске ко "Дню России" 12 июня.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Дословно: "Российские власти, возможно, устроили теракты в Мелитополе и Бердянске под фальшивым флагом 12 июня, вероятно, чтобы обвинить украинских партизан в нападениях на мирных жителей".

Детали: Как пишет ISW, коллаборант Владимир Рогов, руководящий оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, сделал заявление о том, что "террористы" устроили три взрыва в Бердянске, а затем отказался от своих заявлений и определил ситуацию как аварию на электростанции. Рогов заявлял, что жители Бердянска связывают любые чрезвычайные ситуации в городе с "попытками Украины нарушить мирную жизнь в "освобожденных" (оккупированных Россией) районах".

"Заместитель главы управления МВД" Алексей Селиванов также заявил, что неизвестные заложили взрывное устройство в Мелитополе, чтобы сорвать "День России".

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух отметил, что украинские власти предупредили о возможной террористической деятельности российских войск ко "Дню России".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • К утру 12 июня в Бердянске было слышно три взрыва, часть города осталась без света.
  • Также 12 июня в Мелитополе у здания так называемого "МВД" раздался взрыв.

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