Ворог вдарив ракетами по Одещині, але вони не долетіли - ОК "Південь"
Вівторок, 14 червня 2022, 09:03
Вранці 14 червня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області.
Джерело: Одеська міська рада з посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь" у Telegram
Дослівно Одеська міськрада: "По Одещині ворог вранці знов наніс ракетний удар. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму".
Деталі: Повідомляється, що ракети були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони.
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