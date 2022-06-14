Ворог вдарив ракетами по Одещині, але вони не долетіли - ОК "Південь"

Вранці 14 червня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області.

Джерело: Одеська міська рада з посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь" у Telegram



Дослівно Одеська міськрада: "По Одещині ворог вранці знов наніс ракетний удар. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму".

Деталі: Повідомляється, що ракети були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони.