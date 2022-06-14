Враг ударил ракетами по Одесской области, но они не долетели - ОК "Юг"

Утром 14 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области.

Источник: Одесский городской совет со ссылкой на официальное сообщение ОК "Юг" в Telegram

Дословно Одесский горсовет: "По Одесской области враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма".

Детали: Сообщается, что ракеты были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны.