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Враг ударил ракетами по Одесской области, но они не долетели - ОК "Юг"

Ирина БалачукВторник, 14 июня 2022, 09:03
Враг ударил ракетами по Одесской области, но они не долетели - ОК Юг
Фото иллюстративное с armyinform.com.ua

Утром 14 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области.

Источник: Одесский городской совет со ссылкой на официальное сообщение ОК "Юг" в Telegram

Дословно Одесский горсовет: "По Одесской области враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма".

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Детали: Сообщается, что ракеты были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны.

Темы: Одесская областьвойна
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