Захисники вже знищили 32 500 окупантів
Вівторок, 14 червня 2022, 09:23
Росія у загарбницькій війні в Україні уже втратила 32 500 військових, 1 434 танки та 3 503 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 434 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 503 (+11) од,
- артилерійських систем – 721 (+3) од,
- РСЗВ – 229 (+3) од,
- засобів ППО – 97 (+0) од,
- літаків – 213 (+0) од,
- гелікоптерів – 179 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3) од,
- крилатих ракет – 125 (+0) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 473 (+13) од,
- спеціальної техніки – 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.