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Защитники уже уничтожили 32 500 оккупантов

Вторник, 14 июня 2022, 09:23
Защитники уже уничтожили 32 500 оккупантов
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 32 500 военных, 1 434 танка и 3 503 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 434 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 503 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 721 (+3) ед,
  • РСЗО – 229 (+3) ед,
  • средств ПВО – 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 125 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 473 (+13) ед,
  • специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Темы: Росcиявойна
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