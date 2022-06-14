Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники уже уничтожили 32 500 оккупантов

Вторник, 14 июня 2022, 09:23
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 32 500 военных, 1 434 танка и 3 503 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 434 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 503 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 721 (+3) ед,
  • РСЗО – 229 (+3) ед,
  • средств ПВО – 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 125 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 473 (+13) ед,
  • специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Главное сегодня

Зеленский на вопрос, будет ли Украина обстреливать РФ: "Мы не террористы"

Правительство согласовало "транспортный безвиз" с ЕС, соглашение подпишут до конца июня

Взрывы на Львовщине и Тернопольщине: количество пострадавших выросло до шести

Украинские водительские права можно обменять на документ еврообразца

Известный киевский активист Роман Ратушный погиб на фронте

Суд запретил партию Мураева

Все новости...
Росcия
Перехват СБУ: Оккупанты отказываются идти в атаку – боятся прямого столкновения с ВСУ
В Брянской области РФ заявили об обстреле и раненых
Британская разведка: У России могут возникнуть проблемы с пополнением запасов оружия
Последние новости
18:41
Россияне ведут штурмовые действия на Харьковщине и Луганщине – сводка Генштаба
18:40
Украина имеет лучшую антикоррупционную инфраструктуру, чем многие члены ЕС – Зеленский
18:30
Боятся дополнительных санкций: Минфин РФ закрыл данные о расходах по разным статьям бюджета
18:14
Украинские выпускники школ смогут сдать упрощенное ВНО в США: как это сделать
18:11
Россияне захватили Херсонский университет и похитили проректора – СМИ
18:08
В Минздраве рассказали, кто не может быть донором крови постоянно или временно
18:04
ПВО а не ПРО: Воздушные силы объяснили, почему не все ракеты врага удается сбить
18:03
Зеленский на вопрос, будет ли Украина обстреливать РФ: "Мы не террористы"
18:02
Фонды зарплат госслужащих уменьшились на 10-15% – глава Нацгосслужбы
17:48
"Денацификация" библиотек: россияне вывозят из Мариуполя книги – советник мэра
Все новости...