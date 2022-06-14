Защитники уже уничтожили 32 500 оккупантов
Вторник, 14 июня 2022, 09:23
Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 32 500 военных, 1 434 танка и 3 503 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 434 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 503 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 721 (+3) ед,
- РСЗО – 229 (+3) ед,
- средств ПВО – 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3) ед,
- крылатых ракет – 125 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 473 (+13) ед,
- специальной техники – 54 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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