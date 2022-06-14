Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вирішили встановити пам’ятник "асвабадітєлю" у Бердянську

Ірина БалачукВівторок, 14 червня 2022, 10:03
Фото "Радіо Свобода"

У Бердянську Запорізької області окупанти планують встановити пам’ятник російському солдату.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Новини Приазовʼя" з посиланням на місцевих жителів

Деталі: За словами мешканців, нещодавно у зеленій зоні Приморської площі міста, що на центральній набережній, провели "урочисте відкриття закладного каменю". На ньому вказано, що на цьому місці буде "пам’ятник російському солдату-визволителю".

Співрозмовник видання висловив сподівання, що "ЗСУ визволять бердянців раніше, ніж вони (окупанти – ред.) встановлять оце (пам’ятник – ред.)".

Він додав, що через загрозу переслідувань, люди відкрито не висловлюють свого обурення такими подіями. Водночас житель Бердянська переконаний, що як тільки наблизиться деокупація міста, жителі "допоможуть знести" цей камінь.

Передісторія:

  • Бердянськ перебуває під російською окупацією з 27 лютого.
  • Місто живе без газопостачання, є постійні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.

Теми: Запорізька областьБердянськвійнаокупація
Головне сьогодні

Вибухи на Львівщині й Тернопільщині: ППО збила ракету, мінімум 4 постраждалих

Українське посвідчення водія можна обміняти на документ єврозразка

Відомий київський активіст Роман Ратушний загинув на фронті

Суд заборонив партію Мураєва

аудіо Перехоплення СБУ: окупанти відмовляються йти в атаку – бояться прямого зіткнення з ЗСУ

фото Окупанти вирішили встановити пам’ятник "асвабадітєлю" у Бердянську

Усі новини...
Запорізька область
У Росії заявили про вибух в окупованому Мелітополі й 4 постраждалих
Окупанти Бердянська стверджують, що вибухи були через "коротке замикання"
У Бердянську під ранок прогриміли три вибухи – медіа
Останні новини
16:45
Суд заборонив дві партії херсонських колаборантів
16:35
Уряд погодив "транспортний безвіз" з ЄС, угоду підпишуть до кінця червня
16:31
відеоПовітряні сили збили три крилаті російські ракети "Калібр"
16:30
МОН рекомендує школам створити літні табори для дітей
16:29
Зеленський: Будемо говорити, коли РФ буде готова закінчити війну
16:18
Штайнмаєр став на захист Шольца після критики Зеленського
16:15
У Радфеді РФ вважають, що додаткового призову для війни в Україні не буде
16:14
Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо на них будуть росіяни чи білоруси – Гутцайт
16:09
Через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі впали на 18%
16:07
фотоДесантники "приземлили" черговий російський безпілотник
Усі новини...