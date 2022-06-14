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Окупанти вирішили встановити пам’ятник "асвабадітєлю" у Бердянську

Ірина БалачукВівторок, 14 червня 2022, 10:03
Окупанти вирішили встановити пам’ятник асвабадітєлю у Бердянську
Фото "Радіо Свобода"

У Бердянську Запорізької області окупанти планують встановити пам’ятник російському солдату.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Новини Приазовʼя" з посиланням на місцевих жителів

Деталі: За словами мешканців, нещодавно у зеленій зоні Приморської площі міста, що на центральній набережній, провели "урочисте відкриття закладного каменю". На ньому вказано, що на цьому місці буде "пам’ятник російському солдату-визволителю".

Співрозмовник видання висловив сподівання, що "ЗСУ визволять бердянців раніше, ніж вони (окупанти – ред.) встановлять оце (пам’ятник – ред.)".

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Він додав, що через загрозу переслідувань, люди відкрито не висловлюють свого обурення такими подіями. Водночас житель Бердянська переконаний, що як тільки наблизиться деокупація міста, жителі "допоможуть знести" цей камінь.

Передісторія:

  • Бердянськ перебуває під російською окупацією з 27 лютого.
  • Місто живе без газопостачання, є постійні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.

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Теми: Запорізька областьБердянськвійнаокупація
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