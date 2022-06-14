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Оккупанты решили установить памятник "освободителю" в Бердянске

Ирина БалачукВторник, 14 июня 2022, 10:03
Фото "Радио Свобода"

В Бердянске Запорожской области оккупанты планируют установить памятник российскому солдату.

Источник: проект "Радио Свобода" "Новости Приазовья" со ссылкой на местных жителей

Детали: По словам жителей, недавно в зеленой зоне Приморской площади города на центральной набережной провели "торжественное открытие закладного камня". На нем указано, что на этом месте будет "памятник российскому солдату-освободителю".

Собеседник издания выразил надежду, что "ВСУ освободят бердянцев раньше, чем они (оккупанты – ред.) установят это (памятник – ред.)".

Он добавил, что из-за угрозы преследований люди открыто не выражают своего возмущения такими событиями. В то же время житель Бердянска убежден, что как только приблизится деоккупация города, жители "помогут снести" этот камень.

Предыстория:

  • Бердянск находится под российской оккупацией с 27 февраля.
  • Город живет без газоснабжения, есть постоянные перебои с мобильной связью и интернетом.

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Темы: Запорожская областьБердянсквойнаоккупация
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