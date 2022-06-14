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Ніякої зради: в МЗС пояснили, чому македонський прем'єр не приїде в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 13:25

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували скасування візиту до Києва прем’єр-міністра Північної Македонії Димитара Ковачевського, зазначивши, що це справді пов’язано з накладками у графіку, а не прихованими мотивами.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Україна та Північна Македонія – справжні друзі. А справжні друзі завжди розуміють і поважають один одного", – сказав він.

"Дійсно, на певному етапі планувався спільний візит до Києва глав урядів Албанії, Чорногорії та Північної Македонії. Водночас дата візиту збіглася в часі із Преспанським безпековим форумом, який проводиться в македонському місті Охрид. Логістика подорожей до України зараз надзвичайно ускладнена, а тому прем’єр Дімітар Ковачевський не матиме можливості вчасно повернутися до своєї країни, щоб встигнути на форум", - пояснив Ніколенко.

Речник зазначив, що на цьому заході дистанційно виступатиме і президент України Володимир Зеленський. 

"Ми високо цінуємо підтримку України з боку Північної Македонії в часи протидії агресії Росії та будемо раді вітати її прем’єр-міністра в Києві в інший зручний час, аби обговорити кроки задля подальшого розвитку дружніх відносин між нашими країнами", - додав Олег Ніколенко.

Як повідомлялося, прем’єр Чорногорії прийняв запрошення українського президента та запропонував ідею спільного візиту до Києва прем’єр-міністрів країн Західних Балкан, в першу чергу, членів НАТО, "щоб надіслати сильніший меседж підтримки із Західних Балкан на підтримку суверенітету і цілісності України".

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Спершу повідомлялося, що прем’єри Албанії та Північної Македонії погодилися на пропозицію, але згодом стало відомо, що Димитар Ковачевський не приєднається до колег через інші справи, які неможливо перенести.

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Теми: Македоніяміжнародні відносиниМЗС
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