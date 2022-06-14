Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ніякої зради: в МЗС пояснили, чому македонський прем'єр не приїде в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 13:25

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували скасування візиту до Києва прем’єр-міністра Північної Македонії Димитара Ковачевського, зазначивши, що це справді пов’язано з накладками у графіку, а не прихованими мотивами.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Україна та Північна Македонія – справжні друзі. А справжні друзі завжди розуміють і поважають один одного", – сказав він.

Реклама:

"Дійсно, на певному етапі планувався спільний візит до Києва глав урядів Албанії, Чорногорії та Північної Македонії. Водночас дата візиту збіглася в часі із Преспанським безпековим форумом, який проводиться в македонському місті Охрид. Логістика подорожей до України зараз надзвичайно ускладнена, а тому прем’єр Дімітар Ковачевський не матиме можливості вчасно повернутися до своєї країни, щоб встигнути на форум", - пояснив Ніколенко.

Речник зазначив, що на цьому заході дистанційно виступатиме і президент України Володимир Зеленський. 

"Ми високо цінуємо підтримку України з боку Північної Македонії в часи протидії агресії Росії та будемо раді вітати її прем’єр-міністра в Києві в інший зручний час, аби обговорити кроки задля подальшого розвитку дружніх відносин між нашими країнами", - додав Олег Ніколенко.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, прем’єр Чорногорії прийняв запрошення українського президента та запропонував ідею спільного візиту до Києва прем’єр-міністрів країн Західних Балкан, в першу чергу, членів НАТО, "щоб надіслати сильніший меседж підтримки із Західних Балкан на підтримку суверенітету і цілісності України".

Спершу повідомлялося, що прем’єри Албанії та Північної Македонії погодилися на пропозицію, але згодом стало відомо, що Димитар Ковачевський не приєднається до колег через інші справи, які неможливо перенести.

Дивіться також відео "Європейської правди" з поясненням, як рішення щодо членства України в ЄС залежить від Балкан: Україна - кандидат на членство в ЄС? Головні виклики та перепони до нового статусу.

Теми: Македоніяміжнародні відносиниМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Македонія
Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для українського зерна
Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
Північна Македонія підтримала "гарантії безпеки" для України
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: