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В МИД объяснили, почему македонский премьер не приедет в Украину

"Европейская правда"Вторник, 14 июня 2022, 13:25

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали отмену визита в Киев премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевского, отметив, что это связано с накладками в графике, а не скрытыми мотивами.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Украина и Северная Македония – настоящие друзья. А настоящие друзья всегда понимают и уважают друг друга", – сказал он.

"Действительно, на определенном этапе планировался совместный визит в Киев глав правительств Албании, Черногории и Северной Македонии. В то же время дата визита совпала во времени с Преспанским форумом безопасности, который проводится в македонском городе Охрид. Логистика путешествий в Украину сейчас чрезвычайно усложнена, а потому премьер Димитар Ковачевский не сможет вовремя вернуться в свою страну, чтобы успеть на форум", – пояснил Николенко.

Спикер отметил, что на этом мероприятии будет дистанционно выступать и президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы высоко ценим поддержку Украины со стороны Северной Македонии во времена противодействия агрессии России и будем рады приветствовать ее премьер-министра в Киеве в другое удобное время, чтобы обсудить шаги по дальнейшему развитию дружеских отношений между нашими странами", - добавил Олег Николенко.

Как сообщалось, премьер Черногории принял приглашение украинского президента и предложил идею совместного визита в Киев премьер-министров стран Западных Балкан, в первую очередь членов НАТО, "чтобы прислать более сильный месседж поддержки с Западных Балкан в поддержку суверенитета и целостности Украины".

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Сначала сообщалось, что премьеры Албании и Северной Македонии согласились на предложение, но впоследствии стало известно, что Димитар Ковачевский не присоединится к коллегам из-за других дел, которые невозможно перенести.

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Темы: Македониямеждународные отношенияМИД
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