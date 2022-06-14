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Фрегатом РФ "Адмірал Макаров" командує зрадник України: йому оголосили підозру

"Українська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 13:26
Фото пресслужби ДБР

Командиру російського фрегата "Адмірал Макаров" Григорію Бреєву, що народився на Вінниччині і перейшов на бік окупантів у 2014 році, Державне бюро розслідувань оголосило про підозру в держзраді.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно ДБР: "У 2014 році він (Григорій Бреєв, – ред.) зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Вінничанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському Чорноморському флоті".

Деталі: Дезертир бере участь у російській агресії проти України. Корабель під його командуванням бив крилатими ракетами по Миколаєву та Одесі.

Слідчі ДБР зібрали докази та повідомили Бреєву про підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Передісторія:

  • На початку травня Служба безпеки України повідомила, що запускає 2 нових чат-боти: для ідентифікації зрадників і мародерів. З їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти викрити злочинців.
  • За даними ДБР у  травні цього року за держзраду вже відкрито 83 кримінальні провадження, 21 справа — щодо колабораціоністів.

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Теми: війнафлотДБРдержзрада
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