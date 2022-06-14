Фрегатом РФ "Адмирал Макаров" командует предатель Украины: ему объявили подозрение

Командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" Григорию Брееву, родившемуся на Винничине и перешедшему на сторону оккупантов в 2014 году, Государственное бюро расследований объявило о подозрении в госизмене.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно ГБР: "В 2014 году он (Григорий Бреев, – ред.) изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском Черноморском флоте".

Детали: Дезертир участвует в российской агрессии против Украины. Корабль под его командованием бил крылатыми ракетами по Николаеву и Одессе.

Следователи ГБР собрали доказательства и объявили Брееву подозрение в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Предыстория:

В начале мая Служба безопасности Украины сообщила, что запускает 2 новых чат-бота: для идентификации предателей и мародеров. С их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь разоблачить преступников.

По данным ГБР в мае этого года за госизмену уже открыто 83 уголовных производства, 21 дело — в отношении коллаборационистов.