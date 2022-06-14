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Вибухи на Львівщині й Тернопільщині: кількість постраждалих зросла до шести

Валентина РоманенкоВівторок, 14 червня 2022, 19:04
Вибухи на Львівщині й Тернопільщині: кількість постраждалих зросла до шести

У вівторок на Тернопільщині та Львівщині прогриміли вибухи, працювала Протиповітряна оборона, збита ракета пошкодила об'єкт інфраструктури у Золочеві, спочатку повідомлялося  про 4 потерпілих, серед них - дитина, увечері їх кількість зросла до шести.

Джерело: голова Львіської ОВА Максим Козицький, голова Тернопільскої ОВА Володимир Труш, міський голова Тернополя Сергій Надал у Telegram, мер Львова Андрій Садовий

Деталі: Козицький та Труш повідомили про роботу української ППО та закликали мешканців не залишати укриття до відбою повітряної тривоги. Мер Львова повідомив, що у місті тихо, але є повідомлення про вибухи в області.

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За даними Козицького, над Золочевом на Львівщині сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури - цегельний завод. З'явилася інформація, що постраждали чотири особи. У тому числі одна дитина.

Увечері стало відомо, що кількість постраждалих від падіння уламків ракети в Золочеві зросла до шести. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні, повідомив очільник Львівщини.

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За інформацією Труша, сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця вибухів. 
Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється. 

Мешканців наполегливо закликають залишатись в укриттях протягом повітряних тривог.

Теми: війнаЛьвівщинаТернопільська область
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