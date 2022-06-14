Вибухи на Львівщині й Тернопільщині: кількість постраждалих зросла до шести

У вівторок на Тернопільщині та Львівщині прогриміли вибухи, працюла Протиповітряна оборона, збита ракета пошкодила об'єкт інфраструктури у Золочеві, спочатку повідомлялося про 4 потерпілих, серед них - дитина, увечері їх кількість зросла до шести.

Джерело: голова Львіської ОВА Максим Козицький, голова Тернопільскої ОВА Володимир Труш, міський голова Тернополя Сергій Надал у Telegram, мер Львова Андрій Садовий

Деталі: Козицький та Труш повідомили про роботу української ППО та закликали мешканців не залишати укриття до відбою повітряної тривоги. Мер Львова повідомив, що у місті тихо, але є повідомлення про вибухи в області.

За даними Козицького, над Золочевом на Львівщині сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури - цегельний завод. З'явилася інформація, що постраждали чотири особи. У тому числі одна дитина.

Увечері стало відомо, що кількість постраждалих від падіння уламків ракети в Золочеві зросла до шести. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні, повідомив очільник Львівщини.

За інформацією Труша, сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця вибухів.

Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Мешканців наполегливо закликають залишатись в укриттях протягом повітряних тривог.