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Взрывы на Львовщине и Тернопольщине: количество пострадавших выросло до шести

Валентина РоманенкоВторник, 14 июня 2022, 19:04
Взрывы на Львовщине и Тернопольщине: количество пострадавших выросло до шести

Во вторник в Тернопольской и Львовской областях прогремели взрывы, работала Противовоздушная оборона, сбитая ракета РФ повредила объект инфраструктуры в Золочеве, сначала сообщалось о 4 пострадавших, среди них - ребенок, вечером их количество возросло до шести.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий, председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш, городской голова Тернополя Сергей Надал в Telegram, мэр Львова Андрей Садовый

Детали: Козицкий и Труш сообщили о работе украинской ПВО и призвали жителей не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги. Мэр Львова сообщил, что в городе было тихо, но есть сообщения о взрывах в области.

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По данным Козицкого, над Золочевом Львовской области силы ПВО сбили ракету. В результате падения ракеты был поврежден объект гражданской инфраструктуры - кирпичный завод. Стало известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок.

Вечером стало известно, что число пострадавших от падения обломков ракеты в Золочеве возросло до шести. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное. Все они сейчас находятся на амбулаторном лечении, сообщил глава Львовщины.

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По  информации Труша, силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольщиной. Специалисты выехали на места взрывов.

Предварительно жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

Жителей настойчиво призывают оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

Темы: войнаЛьвовщинаТернопольская область
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