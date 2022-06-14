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Взрывы на Львовщине и Тернопольщине: количество пострадавших выросло до шести

Валентина РоманенкоВторник, 14 июня 2022, 19:04

Во вторник в Тернопольской и Львовской областях прогремели взрывы, работала Противовоздушная оборона, сбитая ракета РФ повредила объект инфраструктуры в Золочеве, сначала сообщалось о 4 пострадавших, среди них - ребенок, вечером их количество возросло до шести.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий, председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш, городской голова Тернополя Сергей Надал в Telegram, мэр Львова Андрей Садовый

Детали: Козицкий и Труш сообщили о работе украинской ПВО и призвали жителей не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги. Мэр Львова сообщил, что в городе было тихо, но есть сообщения о взрывах в области.

По данным Козицкого, над Золочевом Львовской области силы ПВО сбили ракету. В результате падения ракеты был поврежден объект гражданской инфраструктуры - кирпичный завод. Стало известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок.

Вечером стало известно, что число пострадавших от падения обломков ракеты в Золочеве возросло до шести. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное. Все они сейчас находятся на амбулаторном лечении, сообщил глава Львовщины.

По  информации Труша, силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольщиной. Специалисты выехали на места взрывов.

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Предварительно жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

Жителей настойчиво призывают оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

Темы: войнаЛьвовщинаТернопольская область
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