Над Хмельниччиною збили російську ракету – голова ОВА
Вівторок, 14 червня 2022, 14:21
Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету у небі над Хмельниччиною.
Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram
Пряма мова Гамалія: "За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає".
Деталі: Голова ОВА додав, що наразі здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети.
За попередніми даними, жертв та руйнувань немає.
Гамалій закликав мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог.
Передісторія:
- В обідню пору 14 червня на Тернопільщині повідомляли про вибухи. На Львівщині працювала Протиповітряна оборона, за попередніми даними, збита ракета пошкодила об'єкт інфраструктури, інформація щодо потерпілих уточнюється.