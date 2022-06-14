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Над Хмельниччиною збили російську ракету – голова ОВА

Ірина БалачукВівторок, 14 червня 2022, 14:21
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету у небі над Хмельниччиною.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram

Пряма мова Гамалія: "За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає".

Деталі: Голова ОВА додав, що наразі здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети.

За попередніми даними, жертв та руйнувань немає.

Гамалій закликав мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Передісторія: 

  • В обідню пору 14 червня на Тернопільщині повідомляли про вибухи. На Львівщині працювала Протиповітряна оборона, за попередніми даними, збита ракета пошкодила об'єкт інфраструктури, інформація щодо потерпілих уточнюється.

Теми: Хмельниччинавійна
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