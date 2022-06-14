Над Хмельницкой областью сбили российскую ракету – глава ОВА
Вторник, 14 июня 2022, 14:21
Силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в небе над Хмельницкой областью.
Источник: глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram
Прямая речь Гамалия: "По предварительной информации, во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений построек нет".
Детали: Глава ОВА добавил, что в настоящее время осуществляется поиск места падения/обломков сбитой ракеты.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Гамалий призвал жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В обед 14 июня в Тернопольской области сообщали о взрывах. Во Львовской области работала Противовоздушная оборона, по предварительным данным, сбитая ракета повредила объект инфраструктуры, информация о пострадавших уточняется.