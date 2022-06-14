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Над Хмельницкой областью сбили российскую ракету – глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 14 июня 2022, 14:21
Над Хмельницкой областью сбили российскую ракету – глава ОВА
Фото иллюстративное с Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в небе над Хмельницкой областью.

Источник: глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram

Прямая речь Гамалия: "По предварительной информации, во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений построек нет".

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Детали: Глава ОВА добавил, что в настоящее время осуществляется поиск места падения/обломков сбитой ракеты.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Гамалий призвал жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

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Предыстория:

  • В обед 14 июня в Тернопольской области сообщали о взрывах. Во Львовской области работала Противовоздушная оборона, по предварительным данным, сбитая ракета повредила объект инфраструктуры, информация о пострадавших уточняется.

Темы: Хмельнитчинавойна
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