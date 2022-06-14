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На Херсонщині дитячий лікар злив окупантам дані про співробітників поліції - ОГП

"Українська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 14:31
На Херсонщині дитячий лікар злив окупантам дані про співробітників поліції - ОГП
Фото ОГП у Telegram

В Херсонській області заступник гендиректора закладу охорони здоров’я з медичної частини дитячої лікарні добровільно пішов на співпрацю з окупантами та передав їм медичні картки і особові справи співробітників поліції регіону.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "За даними слідства, на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб РФ та представниками окупаційної влади країни-агресора".

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Деталі: Чоловік з власної ініціативи повідомив окупантам про зберігання в архіві лікарні документації на співробітників Головного управління Нацполіції області. Відтак російські військові отримали доступ до конфіденційної інформації про правоохоронців.

Заступнику гендиректора повідомили про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Що було раніше: 12 червня правоохоронці викрили жительку Донеччини, яка передавала російським окупантам координати місць дислокації Збройних сил України, і повідомили їй про підозру у вчиненні державної зради.

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Теми: війнаХерсонська областьокупація
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