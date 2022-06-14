Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщині дитячий лікар злив окупантам дані про співробітників поліції - ОГП

"Українська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 14:31
Фото ОГП у Telegram

В Херсонській області заступник гендиректора закладу охорони здоров’я з медичної частини дитячої лікарні добровільно пішов на співпрацю з окупантами та передав їм медичні картки і особові справи співробітників поліції регіону.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "За даними слідства, на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб РФ та представниками окупаційної влади країни-агресора".

Деталі: Чоловік з власної ініціативи повідомив окупантам про зберігання в архіві лікарні документації на співробітників Головного управління Нацполіції області. Відтак російські військові отримали доступ до конфіденційної інформації про правоохоронців.

Заступнику гендиректора повідомили про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Що було раніше: 12 червня правоохоронці викрили жительку Донеччини, яка передавала російським окупантам координати місць дислокації Збройних сил України, і повідомили їй про підозру у вчиненні державної зради.

Теми: війнаХерсонська областьокупація
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ знищили 60 одиниць ворожої техніки і 70 окупантів

Україна отримала від партнерів 10% необхідної допомоги – Міноборони

фотоВ Одесі повістки до військкомату видавали на пляжі

США допоможуть у побудові тимчасових зерносховищ для вивезення зерна з України – Байден

оновленоВибухи на Львівщині й Тернопільщині: кількість постраждалих зросла до шести

ППО, а не ПРО: Повітряні сили пояснили, чому не всі ракети ворога вдається збити

Усі новини...
війна
Над Хмельниччиною збили російську ракету – голова ОВА
Глава Міноборони Німеччини: Україна "незабаром" отримає самохідні гаубиці
Німеччина постачатиме Україні найсучаснішу зброю — Шольц
Останні новини
02:48
Росія вже готова призивати осіб з "легкими проступками" – американські експерти
01:50
Ворог переформатовав корабельне угруповання в Чорному морі – ОК "Південь"
01:21
Південь: ЗСУ знищили 60 одиниць ворожої техніки і 70 окупантів
00:38
Новини 14 червня: Сбєрбанк залишився без SWIFT, наближення транспортного безвізу з ЄС
23:51
Польща частково скасувала судову реформу, через яку її позбавили грошей ЄС
23:38
Ліга націй: збірна України з футболу розходиться миром з Ірландією
23:28
ЄСПЛ в останній момент заблокував вивезення шукачів притулку у Британії до Руанди
23:11
Провладний телеканал Грузії провів маніпулятивне опитування про війну в Україні
22:53
Після повідомлень про нестачу Зеленський доручив Залужному перевірити забезпечення бійців
22:47
Зеленський: Донбаський напрямок – ключовий, на півдні продовжуємо тиснути
Усі новини...