На Херсонщині дитячий лікар злив окупантам дані про співробітників поліції - ОГП

В Херсонській області заступник гендиректора закладу охорони здоров’я з медичної частини дитячої лікарні добровільно пішов на співпрацю з окупантами та передав їм медичні картки і особові справи співробітників поліції регіону.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "За даними слідства, на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб РФ та представниками окупаційної влади країни-агресора".

Деталі: Чоловік з власної ініціативи повідомив окупантам про зберігання в архіві лікарні документації на співробітників Головного управління Нацполіції області. Відтак російські військові отримали доступ до конфіденційної інформації про правоохоронців.

Заступнику гендиректора повідомили про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Що було раніше: 12 червня правоохоронці викрили жительку Донеччини, яка передавала російським окупантам координати місць дислокації Збройних сил України, і повідомили їй про підозру у вчиненні державної зради.