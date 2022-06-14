Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине детский врач слил оккупантам данные о сотрудниках полиции - ОГП

"Украинская правда"Вторник, 14 июня 2022, 14:31
Фото ОГП в Telegram

В Херсонской области заместитель гендиректора здравоохранения по медицинской части детской больницы добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и передал им медицинские карточки и личные дела сотрудников полиции региона.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По данным следствия, в начале марта подозреваемый, исполняющий обязанности директора заведения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб РФ и представителями оккупационных властей страны-агрессора".

Детали: Мужчина по собственной инициативе сообщил оккупантам о хранении в архиве больницы документации на сотрудников Главного управления Нацполиции области. Таким образом российские военные получили доступ к конфиденциальной информации о правоохранителях.

Заместителю гендиректора сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Что было раньше: 12 июня правоохранители разоблачили жительницу Донецкой области, передававшую российским оккупантам координаты мест дислокации Вооруженных сил Украины, и сообщили ей о подозрении в совершении государственной измены.

Темы: войнаХерсонская областьоккупация
Главное сегодня

Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов

Украина получила от партнеров 10% необходимой помощи – Минобороны

фотоВ Одессе повестки в военкомат выдавали на пляже

США помогут в построении временных зернохранилищ для вывоза зерна из Украины – Байден

обновленоВзрывы на Львовщине и Тернопольщине: количество пострадавших выросло до шести

ПВО, а не ПРО: Воздушные силы объяснили, почему не все ракеты врага удается сбить

Все новости...
война
Над Хмельницкой областью сбили российскую ракету – глава ОВА
Глава Минобороны Германии: Украина "в скором времени" получит самоходные гаубицы
Германия будет поставлять Украине самое современное оружие - Шольц
Последние новости
02:48
Россия уже готова призывать лиц с "легкими проступками" – американские эксперты
01:50
Враг переформатировал корабельную группировку в Черном море – ОК "Юг"
01:21
Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов
00:38
Новости 14 июня: Сбербанк остался без SWIFT, приближение транспортного безвиза с ЕС
23:51
Польша частично отменила судебную реформу, из-за которой ее лишили денег ЕС
23:38
Лига наций: сборная Украины по футболу расходится миром с Ирландией
23:28
ЕСПЧ в последний момент заблокировал вывоз искателей убежища в Британии в Руанду
23:11
Провластный телеканал Грузии провел манипулятивный опрос о войне в Украине
22:53
После сообщений о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов
22:47
Зеленский: Донбасское направление – ключевое, на юге продолжаем давить
Все новости...