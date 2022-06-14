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На Херсонщине детский врач слил оккупантам данные о сотрудниках полиции - ОГП

"Украинская правда"Вторник, 14 июня 2022, 14:31
На Херсонщине детский врач слил оккупантам данные о сотрудниках полиции - ОГП
Фото ОГП в Telegram

В Херсонской области заместитель гендиректора здравоохранения по медицинской части детской больницы добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и передал им медицинские карточки и личные дела сотрудников полиции региона.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По данным следствия, в начале марта подозреваемый, исполняющий обязанности директора заведения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб РФ и представителями оккупационных властей страны-агрессора".

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Детали: Мужчина по собственной инициативе сообщил оккупантам о хранении в архиве больницы документации на сотрудников Главного управления Нацполиции области. Таким образом российские военные получили доступ к конфиденциальной информации о правоохранителях.

Заместителю гендиректора сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Что было раньше: 12 июня правоохранители разоблачили жительницу Донецкой области, передававшую российским оккупантам координаты мест дислокации Вооруженных сил Украины, и сообщили ей о подозрении в совершении государственной измены.

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Темы: войнаХерсонская областьоккупация
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