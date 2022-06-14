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Повітряні сили збили три крилаті російські ракети "Калібр"

Валентина РоманенкоВівторок, 14 червня 2022, 16:31
Повітряні сили збили три крилаті російські ракети Калібр
ілюстративне фото

У вівторок Повітряним силам України вдалося знищити три російські ракети, запущені з Чорного моря.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що 14 червня у проміжку часу з 12.20 по 13.20 Повітряні сили Збройних сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.

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Локація збиття традиційно не розкривається. Водночас вказано, що одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід".

Що передувало: 14 червня стало відомо про вибухи на Тернопільщині та Львівщині. Місцева влада зазначила, що працює Протиповітряна оборона. За попередніми даними, збита ракета пошкодила об'єкт інфраструктури на Львівщині, повідомлялося про 4 потерпілих, серед них - дитина.

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Теми: війна
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