Воздушные силы сбили три крылатые российские ракеты "Калибр"

Во вторник Воздушным силам Украины удалось уничтожить три российские ракеты, запущенные с Черного моря.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Сообщается, что 14 июня в промежутке времени с 12.20 до 13.20 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили сразу три крылатые ракеты (предположительно "Калибр") запущенные по территории Украины из акватории Черного моря.

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Локация событий традиционно не раскрывается. В то же время указано, что одну из ракет удалось уничтожить из ПЗРК в районе ответственности Воздушного командования "Центр", две - зенитными ракетными комплексами, в зоне ответственности Воздушного командования "Захід".

Что предшествовало: 14 июня стало известно о взрывах в Тернопольской и Львовской областях. Местные власти отметили, что работает противовоздушная оборона. По предварительным данным, сбитая ракета повредила объект инфраструктуры во Львовской области, сообщалось о 4 пострадавших, среди них - ребенок.