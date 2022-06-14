Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы сбили три крылатые российские ракеты "Калибр"

Валентина РоманенкоВторник, 14 июня 2022, 16:31
иллюстративное фото

Во вторник Воздушным силам Украины удалось уничтожить три российские ракеты, запущенные с Черного моря.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Сообщается, что 14 июня в промежутке времени с 12.20 до 13.20 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили сразу три крылатые ракеты (предположительно "Калибр") запущенные по территории Украины из акватории Черного моря.

Локация событий традиционно не раскрывается. В то же время указано, что одну из ракет удалось уничтожить из ПЗРК в районе ответственности Воздушного командования "Центр", две - зенитными ракетными комплексами, в зоне ответственности Воздушного командования "Захід".

Что предшествовало: 14 июня стало известно о взрывах в Тернопольской и Львовской областях. Местные власти отметили, что работает противовоздушная оборона. По предварительным данным, сбитая ракета повредила объект инфраструктуры во Львовской области, сообщалось о 4 пострадавших, среди них - ребенок.

Темы: война
Главное сегодня

Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов

Украина получила от партнеров 10% необходимой помощи – Минобороны

фотоВ Одессе повестки в военкомат выдавали на пляже

США помогут в построении временных зернохранилищ для вывоза зерна из Украины – Байден

обновленоВзрывы на Львовщине и Тернопольщине: количество пострадавших выросло до шести

ПВО, а не ПРО: Воздушные силы объяснили, почему не все ракеты врага удается сбить

Все новости...
война
Спикер ОВА: Не хочу, чтобы кандидатами на премию Дарвина были одесситы, не идите купаться
Из Марокко в Мариуполь. История 21-летнего иностранца, которого в Донецке "приговорили" к расстрелу
Зеленский: Будем говорить, когда РФ будет готова покончить с войной
Последние новости
02:48
Россия уже готова призывать лиц с "легкими проступками" – американские эксперты
01:50
Враг переформатировал корабельную группировку в Черном море – ОК "Юг"
01:21
Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов
00:38
Новости 14 июня: Сбербанк остался без SWIFT, приближение транспортного безвиза с ЕС
23:51
Польша частично отменила судебную реформу, из-за которой ее лишили денег ЕС
23:38
Лига наций: сборная Украины по футболу расходится миром с Ирландией
23:28
ЕСПЧ в последний момент заблокировал вывоз искателей убежища в Британии в Руанду
23:11
Провластный телеканал Грузии провел манипулятивный опрос о войне в Украине
22:53
После сообщений о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов
22:47
Зеленский: Донбасское направление – ключевое, на юге продолжаем давить
Все новости...