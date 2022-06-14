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Кабмін погодив звільнення голови Чернівецької ОДА

Катерина ТищенкоВівторок, 14 червня 2022, 19:04
Кабмін погодив звільнення голови Чернівецької ОДА
Сергій Осачук, фото з Facebook

Кабінет міністрів у вівторок погодив звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької ОДА.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "Погоджено звільнення: Осачука Сергія Дмитровича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації".

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Що передувало: 1 червня стало відомо, що правоохоронці викрили заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.

Теми: Чернівецька областьКабінет міністрів
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