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Кабмин согласовал увольнение главы Черновицкой ОГА

Катерина ТищенкоВторник, 14 июня 2022, 19:04
Кабмин согласовал увольнение главы Черновицкой ОГА
Сергей Осачук, фото из Facebook

Кабинет министров во вторник согласовал увольнение Сергея Осачука с должности главы Черновицкой ОГА.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Согласовано увольнение: Осачука Сергея Дмитриевича с должности главы Черновицкой облгосадминистрации".

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Что предшествовало: 1 июня стало известно, что правоохранители разоблачили заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью.

Темы: Черновицкая областьКабинет министров
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