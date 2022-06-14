Кабмин согласовал увольнение главы Черновицкой ОГА
Вторник, 14 июня 2022, 19:04
Кабинет министров во вторник согласовал увольнение Сергея Осачука с должности главы Черновицкой ОГА.
Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram
Дословно: "Согласовано увольнение: Осачука Сергея Дмитриевича с должности главы Черновицкой облгосадминистрации".
Что предшествовало: 1 июня стало известно, что правоохранители разоблачили заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью.
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