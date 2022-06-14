Україна отримала від партнерів 10% необхідної допомоги – Міноборони

Україна на сьогодні отримала від західних партнерів близько 10% від військової допомоги, необхідної для протидії російській агресії.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ми на сьогодні маємо приблизно 10%".

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Деталі: Маляр зазначила, що Україна на день витрачає 5-6 тисяч артилерійських снарядів, а Росія – в 10 разів більше.

"На сьогодні Україна використовує всі свої потужності й сили, щоб чинити Росії опір. Можливості по озброєнню, по кількості військовослужбовців у Росії значно переважають. І яких би зусиль не докладала Україна, якою б професійною не була наша армія, без допомоги партнерів ми не зможемо виграти цю війну", - сказала вона.

За словами Маляр, зараз необхідно ставити питання про чіткі терміни постачання військової допомоги.

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"Ми очікуємо, що наші західні партнери не просто зголосяться допомагати, як це вже є зараз, але й будуть чіткі часові рамки, і це будуть найближчі терміни, і це буде саме та допомога, якої потребує Україна", - наголосила заступниця міністра.