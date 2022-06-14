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Украина получила от партнеров 10% необходимой помощи – Минобороны

Катерина ТищенкоВторник, 14 июня 2022, 21:12
Украина получила от партнеров 10% необходимой помощи – Минобороны
Анна Маляр, фото из Facebook

Украина на сегодняшний день получила от западных партнеров около 10% от военной помощи, необходимой для противодействия российской агрессии.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона

Прямая речь: "От того, что Украина заявляла, что нам нужно, мы сегодня имеем примерно 10%".

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Детали: Маляр отметила, что Украина в день тратит 5-6 тысяч артиллерийских снарядов, а Россия – в 10 раз больше.

"На сегодняшний день Украина использует все свои мощности и силы, чтобы сопротивляться России. Возможности по вооружению, по количеству военнослужащих в России значительно превосходят. И какие бы усилия не прилагала Украина, какой бы профессиональной ни была наша армия, без помощи партнеров мы не сможем выиграть эту войну", - сказала она.

По словам Маляр, сейчас необходимо задавать вопросы о четких сроках поставки военной помощи.

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"Мы ожидаем, что наши западные партнеры не просто согласятся помогать, как это уже сейчас, но и будут четкие временные рамки, и это будут ближайшие сроки, и это будет именно та помощь, в которой нуждается Украина", - подчеркнула замминистра.

Темы: оружиеМиноборонывойна
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