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Україна повинна отримати більше важкого озброєння – Столтенберг

Ольга Глущенко Середа, 15 червня 2022, 04:44
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Під час засідання у форматі Контактної групи "Рамштайн" буде обговорюватися питання надання важкої зброї Україні країнами НАТО.

Джерело: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Україна має отримати більше важкого озброєння. Союзники по НАТО і партнери надали таку зброю, і нарощують ці зусилля.

15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в рамках Контактної групи з підтримки України, - це формат, який був започаткований на базі Рамштайн кілька місяців тому.

Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, включаючи важкі озброєння для України.

Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню".

Деталі: Столтенберг нагадав, що союзники по НАТО підтримують Україну вже багато років. З 2014-го вони проводили тренування та надавали оснащення для десятків тисяч українських солдатів та офіцерів, які зараз перебувають на лінії фронту.

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"Але ми маємо бути готовими до довгого продовження. Ми не можемо передбачати, як ця війна завершиться, але маємо бути готовими давати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися у Брюсселі", - додав генсек НАТО.

Своєю чергою прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив на пресконференції, що його країна разом із Німеччиною вже невдовзі будуть готові передати Україні 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, відразу після того, як українські екіпажі завершать тренування.

"Стосовно озброєння – дуже важливо, щоб Росія програла цю війну. Оскільки ми не можемо мати прямої конфронтації з використанням літаків або військ НАТО проти РФ, ми маємо забезпечити, щоб Україна могла вести цю війну, щоб вона мала доступ до всіх необхідних видів озброєння.

Там ми зробили з Німеччиною кілька тижнів тому, - ми тренуємо українців на системах Panzerhaubitze 2000, і ми маємо намір поставити якомога швидше 12 одиниць в Україну з Німеччини та Нідерландів", - сказав Рютте.

Він зауважив, що зараз союзників по НАТО міцно поєднують дві речі: це трансатлантична солідарність та необхідність військової підтримки України. Тож вони будуть працювати над тим, щоб надавати Україні якомога більше допомоги, включаючи гуманітарну підтримку та важке озброєння.

Теми: НАТОвійназброяУкраїна
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