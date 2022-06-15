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Украина должна получить больше тяжелого вооружения – Столтенберг

Ольга ГлущенкоСреда, 15 июня 2022, 04:44
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Во время заседания в формате Контактной группы "Рамштайн" будут обсуждаться вопросы предоставления тяжелого оружия Украине странами НАТО.

Источник: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Украина должна получить большее тяжелое вооружение. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие, и наращивают эти усилия.

15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины – это формат, который был основан на базе Рамштайн несколько месяцев назад.

Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров по предоставлению различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелые вооружения для Украины.

Они полностью от этого зависят, чтобы быть способными противостоять жестокому российскому вторжению".

Детали: Столтенберг напомнил, что союзники по НАТО поддерживают Украину уже много лет. С 2014 года они проводили тренировки и предоставляли оснащение для десятков тысяч украинских солдат и офицеров, которые сейчас находятся на линии фронта.

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"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Мы не можем предусматривать, как эта война завершится, но должны быть готовы оказывать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", - добавил генсек НАТО.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил на пресс-конференции, что его страна вместе с Германией уже вскоре будут готовы передать Украине 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 сразу после того, как украинские экипажи завершат тренировки.

"Что касается вооружения – очень важно, чтобы Россия проиграла эту войну. Поскольку мы не можем иметь прямой конфронтации с использованием самолетов или войск НАТО против РФ, мы должны обеспечить, чтобы Украина могла вести эту войну, чтобы она имела доступ ко всем необходимым видам вооружения".

Там мы сделали с Германией несколько недель назад - мы тренируем украинцев на системах Panzerhaubitze 2000, и мы намерены поставить как можно скорее 12 единиц в Украину из Германии и Нидерландов", - сказал Рютте.

Он отметил, что сейчас союзников по НАТО крепко совмещают две вещи: это трансатлантическая солидарность и необходимость военной поддержки Украины. Они будут работать над тем, чтобы оказывать Украине как можно больше помощи, включая гуманитарную поддержку и тяжелое вооружение.

Темы: НАТОвойнаоружиеУкраина
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