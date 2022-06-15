Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Постраждала 1-річна дитина і 26 будинків – наслідки ракетної атаки на Львівщині

Ірина БалачукСереда, 15 червня 2022, 10:34
Постраждала 1-річна дитина і 26 будинків – наслідки ракетної атаки на Львівщині
Фото з Telegram Козицького

У результаті падіння збитої 14 червня на Львівщині російської ракети постраждала 1-річна дитина, пошкоджена цегельня, 26 приватних будинків, 3 об'єкти торгівлі, 3 адміністративні будівлі і 2 авто.

Джерело: голова Львівська обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "Головне за минулу добу. Сирена один раз сповіщала про повітряну тривогу. Була загроза ракетного удару РФ з акваторії Чорного моря. Наші сили ППО збили над Золочевом ракету, ймовірно, "Калібр". Уламки ракети впали на цегельню.

Постраждали шестеро людей. Серед них однорічний хлопчик. Усі постраждалі у задовільному стані. Лікуються амбулаторно".

Реклама:

Деталі: За словами голови ОВА, усі ці люди перебували на території цегельні та у житловому секторі неподалік.

У результаті падіння уламків збитої ракети знищений дах цегельні на площі 1250 метрів квадратних, пошкоджені стіна, сусідня складська будівля та 2 автомобілі.

Загалом пошкоджені 26 житлових будинків, 3 об'єкти торгівлі та 3 адмінбудівлі.

Козицький зазначив, що переважно мова йде про пошкодження вікон, дверей та стін.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 14 червня на Тернопільщині та Львівщині прогриміли вибухи, працювала Протиповітряна оборона, збита ракета пошкодила об'єкт інфраструктури у Золочеві, спочатку повідомлялося про 4 потерпілих, серед них – дитина, увечері їх кількість зросла до шести.
     

Теми: Львівщинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Львівщина
ОГП: Військовий командир на Львівщині змушував підлеглих будувати собі будинок
У Славському людей, що застрягли на канатці, спускали по мотузках
На Львівщині викрили банду рекетирів: вибивали гроші, прикриваючись статусом військових
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: