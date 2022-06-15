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Постраждала 1-річна дитина і 26 будинків – наслідки ракетної атаки на Львівщині

Ірина БалачукСереда, 15 червня 2022, 10:34
Фото з Telegram Козицького

У результаті падіння збитої 14 червня на Львівщині російської ракети постраждала 1-річна дитина, пошкоджена цегельня, 26 приватних будинків, 3 об'єкти торгівлі, 3 адміністративні будівлі і 2 авто.

Джерело: голова Львівська обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "Головне за минулу добу. Сирена один раз сповіщала про повітряну тривогу. Була загроза ракетного удару РФ з акваторії Чорного моря. Наші сили ППО збили над Золочевом ракету, ймовірно, "Калібр". Уламки ракети впали на цегельню.

Постраждали шестеро людей. Серед них однорічний хлопчик. Усі постраждалі у задовільному стані. Лікуються амбулаторно".

Деталі: За словами голови ОВА, усі ці люди перебували на території цегельні та у житловому секторі неподалік.

У результаті падіння уламків збитої ракети знищений дах цегельні на площі 1250 метрів квадратних, пошкоджені стіна, сусідня складська будівля та 2 автомобілі.

Загалом пошкоджені 26 житлових будинків, 3 об'єкти торгівлі та 3 адмінбудівлі.

Козицький зазначив, що переважно мова йде про пошкодження вікон, дверей та стін.

Передісторія:

  • 14 червня на Тернопільщині та Львівщині прогриміли вибухи, працювала Протиповітряна оборона, збита ракета пошкодила об'єкт інфраструктури у Золочеві, спочатку повідомлялося про 4 потерпілих, серед них – дитина, увечері їх кількість зросла до шести.
     

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Теми: Львівщинавійна
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