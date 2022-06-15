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Пострадал 1-летний ребенок и 26 домов – последствия ракетной атаки на Львовщине

Ирина БалачукСреда, 15 июня 2022, 10:34
Пострадал 1-летний ребенок и 26 домов – последствия ракетной атаки на Львовщине
Фото из Telegram Козицкого

В результате падения сбитой 14 июня во Львовской области российской ракеты пострадал 1-летний ребенок, повреждены кирпичный завод, 26 частных домов, 3 объекта торговли, 3 административных здания и 2 машины.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Главное за прошедшие сутки. Сирена один раз извещала о воздушной тревоге. Была угроза ракетного удара РФ с акватории Черного моря. Наши силы ПВО сбили над Золочевом ракету, предположительно, "Калибр". Обломки ракеты упали на кирпичный завод.

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Пострадали шесть человек. Среди них годовалый мальчик. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии. Лечатся амбулаторно".

Детали: По словам главы ОВА, все эти люди находились на территории кирпичного завода и в жилом секторе неподалеку.

В результате падения обломков сбитой ракеты уничтожена крыша кирпичного завода на площади 1250 метров квадратных, повреждены стена, соседнее складское здание и 2 автомобиля.

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Всего повреждены 26 жилых домов, 3 объекта торговли и 3 админздания.

Козицкий отметил, что преимущественно речь идет о повреждении окон, дверей и стен.

Предыстория:

  • 14 июня в Тернопольской и Львовской областях прогремели взрывы, работала Противовоздушная оборона, сбитая ракета РФ повредила объект инфраструктуры в Золочеве, сначала сообщалось о 4 пострадавших, среди них – ребенок, вечером их количество возросло до шести.

Темы: Львовщинавойна
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