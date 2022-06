Співвідношення артилерії – 10 до 1: в ОП поставили гостре питання учасникам "Рамштайну"

Україна сподівається почути від керівників оборонних відомств, які 15 червня зустрічаються у Брюсселі, коли надійде зброя, так необхідна для захисту від російської армії, яка зараз має подекуди десятикратну перевагу в артилерії.

Джерело: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Співвідношення російської до української артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: "Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?".

Адресую це питання учасникам "Рамштайну". Брюссель, чекаємо на рішення".

Ratio 🇷🇺/🇺🇦 artillery in some areas: 10 to 1. Front line — more than 1000 km. Daily, I receive a message from the defenders: "We are holding on, just say: when to expect the weapons?". I address this question to the Rammstein participants. Brussels, we are waiting for a decision.