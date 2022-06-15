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Співвідношення артилерії – 10 до 1: в ОП поставили гостре питання учасникам "Рамштайну"

Олена РощінаСереда, 15 червня 2022, 11:49
Співвідношення артилерії – 10 до 1: в ОП поставили гостре питання учасникам Рамштайну
Михайло Подоляк, фото Офісу президента

Україна сподівається почути від керівників оборонних відомств, які 15 червня зустрічаються у Брюсселі, коли надійде зброя, так необхідна для захисту від російської армії, яка зараз має подекуди десятикратну перевагу в артилерії.

Джерело: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Співвідношення російської до української артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: "Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?". 

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Адресую це питання учасникам "Рамштайну". Брюссель, чекаємо на рішення".

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Нагадаємо: 15 червня у Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи міністрів оборони.з питань оборони України. Це – так званий "Рамштайн-3".

Перша зустріч групи підтримки України на рівні глав оборонних відомств відбулася 26 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, у ній взяли участь понад 40 країн. Друга зустріч була 23 травня.

13 червня Михайло Подоляк з огляду на майбутню зустріч у Брюсселі заявив, що Україні для паритету у зброї з Росією потрібні тисяча гаубиць калібру 155 мм, триста реактивних систем залпового вогню, пів тисячі танків, дві тисячі одиниць бронетехніки і тисяча дронів.

9 червня британська газета "The Independent", якою володіє росіянин Олександр Лебедєв, написала, що ЗС Росії перевершують ЗС України в артилерії у співвідношенні 20:1, в боєприпасах – 40:1, у дальності бою – 12:1.

Теми: зброявійнаОфіс президентасвіт
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