Соотношение артиллерии – 10 к 1: в ОП задали острый вопрос участникам "Рамштайна"

Украина надеется услышать от руководителей оборонных ведомств, которые 15 июня встречаются в Брюсселе, когда поступит оружие, так необходимое для защиты от российской армии, которая сейчас имеет порой десятикратное преимущество в артиллерии.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Соотношение российской и украинской артиллерии на отдельных участках – 10 к 1. Линия фронта – более 1000 км. Каждый день получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?".

Я адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения".

Ratio 🇷🇺/🇺🇦 artillery in some areas: 10 to 1. Front line — more than 1000 km. Daily, I receive a message from the defenders: "We are holding on, just say: when to expect the weapons?". I address this question to the Rammstein participants. Brussels, we are waiting for a decision.