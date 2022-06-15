Соотношение артиллерии – 10 к 1: в ОП задали острый вопрос участникам "Рамштайна"

Украина надеется услышать от руководителей оборонных ведомств, которые 15 июня встречаются в Брюсселе, когда поступит оружие, так необходимое для защиты от российской армии, которая сейчас имеет порой десятикратное преимущество в артиллерии.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Соотношение российской и украинской артиллерии на отдельных участках – 10 к 1. Линия фронта – более 1000 км. Каждый день получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?".

Я адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения".

Ratio 🇷🇺/🇺🇦 artillery in some areas: 10 to 1. Front line — more than 1000 km. Daily, I receive a message from the defenders: "We are holding on, just say: when to expect the weapons?". I address this question to the Rammstein participants. Brussels, we are waiting for a decision. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022

Напомним: 15 июня в Брюсселе состоится встреча Контактной группы министров обороны по вопросам обороны Украины. Это так называемый "Рамштайн-3".

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Первая встреча группы поддержки Украины на уровне глав оборонных ведомств состоялась 26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии, в ней приняло участие более 40 стран. Вторая встреча была 23 мая.

13 июня Михаил Подоляк, учитывая предстоящую встречу в Брюсселе, заявил, что Украине для паритета в оружии с Россией нужны тысяча гаубиц калибра 155 мм, триста реактивных систем залпового огня, пол тысячи танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча дронов.

9 июня британская газета "The Independent", которой владеет россиянин Александр Лебедев, написала, что ВС России превосходят ВС Украины в артиллерии в соотношении 20:1, в боеприпасах - 40:1, в дальности боя - 12:1.