2,5 млн за статус нардепа: суд відпустив голову партії "Наш край" під зобов'язання, прокуратура оскаржить

Печерський суд Києва звільнив з-під варти раніше затриманого одного із керівників партії "Наш край" Олександра Мазурчака.

Джерело: пресслужба політсили, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Повідомляється, що Мазурчака відпустили під особисте зобов'язання, тоді як прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави в 36 млн грн.

Про затримання Мазурчака стало відомо 9 червня.

За версією слідства, голова партії "Наш край" та керівник її територіального центру "вимагали у підприємця передати їм $2,5 мільйона за включення його до прохідної частини списку політичної партії на виборах до Верховної Ради".

У пресслужбі "Нашого краю" заявили, що вважають вказану справу "політичним замовленням" і зазначили, що партія та Олександр Мазурчак "чекають на офіційне вибачення силовиків".

Водночас прокуратура наголошує, що суд визнав їхню підозру обгрунтованою. Прокурори мають намір оскаржувати вищевказане рішення.

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Пряма мова Максимець: "Слідчий суддя визнав підозру у шахрайстві і зловживанні впливом обгрунтованою. У ході судового засідання з обрання запобіжного заходу сторона захисту посилалась на тяжкий стан здоров’я 62-річного підозрюваного та потребі постійного медичного догляду.

Виходячи з цього суд обрав запобіжний захід не пов’язаний з позбавленням волі, а саме - особисте зобовязання, поклавши на підозрюваного ряд обовязків у тому числі здати на зберігання закордонні паспорти, не відлучатися з міста києва без дозволу слідчого або прокурора, утримуватися від спілкування з іншими фігурантами провадження тощо.

Сторона обвинувачення планує оскаржувати це рішення".

Що передувало: Столична прокуратура повідомила, що викрила та затримала голову однієї з політичних партій та керівника її територіального осередку при спробі заволодіння коштами підприємця за його призначення на керівну посаду районного осередку та подальшу підтримку в політичній кар’єрі.

За даними слідства, політики вимагали у бізнесмена 2,5 млн доларів. Джерела УП повідомили, що йдеться про політичну партію "Наш край".

За ці кошти підприємцю обіцяли призначення на посаду радника голови правління ПрАТ "Київводоканал". Ця посада мала б стати для підприємця "успішним" стартом його політичної кар’єри.

Було вказано, що посадовців викрили під час отримання першого траншу в 50 тисяч доларів.