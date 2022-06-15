Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

2,5 млн за статус нардепа: суд відпустив голову партії "Наш край" під зобов'язання, прокуратура оскаржить

Валентина РоманенкоСереда, 15 червня 2022, 13:35
Олександр Мазурчак. фото з сайту "Наш край"

Печерський суд Києва звільнив з-під варти раніше затриманого одного із керівників партії "Наш край" Олександра Мазурчака.

Джерело: пресслужба політсили, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Повідомляється, що Мазурчака відпустили під особисте зобов'язання, тоді як прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави в 36 млн грн.

Про затримання Мазурчака стало відомо 9 червня.

За версією слідства, голова партії "Наш край" та керівник її територіального центру "вимагали у підприємця передати їм $2,5 мільйона за включення його до прохідної частини списку політичної партії на виборах до Верховної Ради".

У пресслужбі "Нашого краю" заявили, що вважають вказану справу "політичним замовленням" і зазначили, що партія та Олександр Мазурчак "чекають на офіційне вибачення силовиків".

Водночас прокуратура наголошує, що суд визнав їхню підозру обгрунтованою. Прокурори мають намір оскаржувати вищевказане рішення.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Максимець: "Слідчий суддя визнав підозру у шахрайстві і зловживанні впливом обгрунтованою. У ході судового засідання з обрання запобіжного заходу сторона захисту посилалась на тяжкий стан здоров’я 62-річного підозрюваного та потребі постійного медичного догляду.

Виходячи з цього суд обрав запобіжний захід не пов’язаний з позбавленням волі, а саме - особисте зобовязання, поклавши на підозрюваного ряд обовязків у тому числі здати на зберігання закордонні паспорти, не відлучатися з міста києва без дозволу слідчого або прокурора, утримуватися від спілкування з іншими фігурантами провадження тощо.

Сторона обвинувачення планує оскаржувати це рішення".

Що передувало: Столична прокуратура повідомила, що викрила та затримала голову однієї з політичних партій та керівника її територіального осередку при спробі заволодіння коштами підприємця за його призначення на керівну посаду районного осередку та подальшу підтримку в політичній кар’єрі.

За даними слідства, політики вимагали у бізнесмена 2,5 млн доларів. Джерела УП повідомили, що йдеться про політичну партію "Наш край".

За ці кошти підприємцю обіцяли призначення на посаду радника голови правління ПрАТ "Київводоканал". Ця посада мала б стати для підприємця "успішним" стартом його політичної кар’єри.

Було вказано, що посадовців викрили під час отримання першого траншу в 50 тисяч доларів.

Теми: партіїКиївпрокуратура
Головне сьогодні

Український опір на окупованих територіях ламає плани Росії – ISW

Дніпропетровщина: ракетними ударами росіян зруйноване будівельне підприємство

Зеленський погодився на участь у саміті НАТО в Мадриді

ФРС США підвищила ставку максимальними за 28 років темпами

Словаччина передасть Україні гелікоптери, ще три держави – артилерію

Аксьонов зізнався, що росіяни продають у Севастополі крадене зерно

Усі новини...
партії
Суд заборонив дві партії херсонських колаборантів
В Україні заборонили ще одну проросійську партію
Вимагали 2,5 млн за статус нардепа: у Києві затримали представників партії "Наш край"
Останні новини
04:12
Влада Барселони виміряє рівень шуму, щоб покращити здоров'я містян
03:28
Український опір на окупованих територіях ламає плани Росії – ISW
02:30
Третій "Рамштайн": Резніков повідомив про додаткове озброєння для України
01:35
Росіяни знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців – радник мера
01:10
На сході українські військові знищили 34 загарбники і 2 ворожих склади з боєприпасами
00:47
фотоОкупанти обстріляли ракетами Донеччину, двоє поранених
00:16
Дніпропетровщина: ракетними ударами росіян зруйноване будівельне підприємство
23:53
Джонсон сподівається, що в найближчі дні буде прогрес у питанні експорту зерна з України
23:43
Росіяни обстріляли Сумщину з вертольотів, на міні підірвалась автівка. Є жертви  – Живицький
23:24
Зеленський обговорив з Байденом, як наблизити перемогу України
Усі новини...