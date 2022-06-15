Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

2,5 млн за статус нардепа: суд відпустив голову партії "Наш край" під зобов'язання, прокуратура оскаржить

Валентина РоманенкоСереда, 15 червня 2022, 13:35
2,5 млн за статус нардепа: суд відпустив голову партії Наш край під зобов'язання, прокуратура оскаржить
Олександр Мазурчак. фото з сайту "Наш край"

Печерський суд Києва звільнив з-під варти раніше затриманого одного із керівників партії "Наш край" Олександра Мазурчака.

Джерело: пресслужба політсили, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Повідомляється, що Мазурчака відпустили під особисте зобов'язання, тоді як прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави в 36 млн грн.

Реклама:

Про затримання Мазурчака стало відомо 9 червня.

За версією слідства, голова партії "Наш край" та керівник її територіального центру "вимагали у підприємця передати їм $2,5 мільйона за включення його до прохідної частини списку політичної партії на виборах до Верховної Ради".

У пресслужбі "Нашого краю" заявили, що вважають вказану справу "політичним замовленням" і зазначили, що партія та Олександр Мазурчак "чекають на офіційне вибачення силовиків".

ВІДЕО ДНЯ

Водночас прокуратура наголошує, що суд визнав їхню підозру обгрунтованою. Прокурори мають намір оскаржувати вищевказане рішення.

Пряма мова Максимець: "Слідчий суддя визнав підозру у шахрайстві і зловживанні впливом обгрунтованою. У ході судового засідання з обрання запобіжного заходу сторона захисту посилалась на тяжкий стан здоров’я 62-річного підозрюваного та потребі постійного медичного догляду.

Виходячи з цього суд обрав запобіжний захід не пов’язаний з позбавленням волі, а саме - особисте зобовязання, поклавши на підозрюваного ряд обовязків у тому числі здати на зберігання закордонні паспорти, не відлучатися з міста києва без дозволу слідчого або прокурора, утримуватися від спілкування з іншими фігурантами провадження тощо.

Сторона обвинувачення планує оскаржувати це рішення".

Що передувало: Столична прокуратура повідомила, що викрила та затримала голову однієї з політичних партій та керівника її територіального осередку при спробі заволодіння коштами підприємця за його призначення на керівну посаду районного осередку та подальшу підтримку в політичній кар’єрі.

За даними слідства, політики вимагали у бізнесмена 2,5 млн доларів. Джерела УП повідомили, що йдеться про політичну партію "Наш край".

За ці кошти підприємцю обіцяли призначення на посаду радника голови правління ПрАТ "Київводоканал". Ця посада мала б стати для підприємця "успішним" стартом його політичної кар’єри.

Було вказано, що посадовців викрили під час отримання першого траншу в 50 тисяч доларів.

Теми: партіїКиївпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
партії
Рада відновила звітування політичних партій
Правляча партія Польщі розкрила перше з питань, які хочуть винести на референдум
Між ковідом та війною з мільярдами гривень: як і коли українські партії знову почнуть звітувати
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: