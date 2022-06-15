2,5 млн за статус нардепа: глава партии "Наш край" отпущен под обязательство, прокуратура обжалует

Печерский суд Киева освободил из-под стражи ранее задержанного одного из руководителей партии "Наш край" Александра Мазурчака.

Источник: пресс-служба политсилы, спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Сообщается, что Мазурчак был отпущен под личное обязательство, в то время как прокуратура просила избрать меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в 36 млн грн.

О задержании Мазурчака стало известно 9 июня.



По версии следствия, глава партии "Наш край" и руководитель ее территориального центра "требовали у предпринимателя передать им $2,5 миллиона за включение его в проходную часть списка политической партии на выборах в Верховную Раду".

В пресс-службе "Нашего края" заявили, что считают указанное дело "политическим заказом" и отметили, что партия и Александр Мазурчак "ждут официального извинения силовиков".

Прямая речь Максимец: "Следственный судья признал подозрение в мошенничестве и злоупотреблении влиянием обоснованным. В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения сторона защиты ссылалась на тяжелое состояние здоровья 62-летнего подозреваемого и необходимости постоянного медицинского ухода.

Исходя из этого суд избрал меру пресечения не связанную с лишением свободы, а именно - личное обязательство, возложив на подозреваемого ряд обязанностей в том числе сдать на хранение загранпаспорта, не отлучаться из города Киева без разрешения следователя или прокурора, воздерживаться от общения с другими фигурантами производства и т.д.

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Сторона обвинения планирует обжаловать это решение".

Что предшествовало: Столичная прокуратура сообщила, что разоблачила и задержала главу одной из политических партий и руководителя ее территориальной организации при попытке завладения средствами предпринимателя за его назначение на руководящую должность районной организации и дальнейшую поддержку в политической карьере.

По данным следствия, политики потребовали у бизнесмена 2,5 млн долларов. Источники УП сообщили, что речь идет о политической партии "Наш край".

За эти средства предпринимателю обещали назначение на должность советника председателя правления ЧАО "Киевводоканал". Эта должность должна стать для предпринимателя "успешным" стартом его политической карьеры.

Было указано, что чиновников уличили при получении первого транша в 50 тысяч долларов.