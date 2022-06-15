Відставного розвідника генерал-майора РФ знайшли мертвим - росЗМІ
Середа, 15 червня 2022, 16:22
Генерал-майор Служби зовнішньої розвідки Росії Льва Соцкова виявили мертвим у своїй квартирі в Москві, за попередньою інформацією, він застрелився.
Джерело: РЕН ТВ
Деталі: За даними російського ЗМІ, тіло 90-річного Соцкова знайшла у ванній його дружина.
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Поруч із генералом лежали нагородний пістолет ТТ та передсмертна записка.
За попередніми даними, йдеться про самогубство. Що штовхнуло відставного розвідника на цей крок, поки що невідомо, зазначає видання.
Соцков народився в 1932 році в Ленінграді, закінчив факультет міжнародних відносин МДІМВ, більше 40 років пропрацював у розвідці, у тому числі за кордоном та в центральному апараті відомства.
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