Відставного розвідника генерал-майора РФ знайшли мертвим - росЗМІ

Генерал-майор Служби зовнішньої розвідки Росії Льва Соцкова виявили мертвим у своїй квартирі в Москві, за попередньою інформацією, він застрелився.

Джерело: РЕН ТВ

Деталі: За даними російського ЗМІ, тіло 90-річного Соцкова знайшла у ванній його дружина.

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Поруч із генералом лежали нагородний пістолет ТТ та передсмертна записка.

За попередніми даними, йдеться про самогубство. Що штовхнуло відставного розвідника на цей крок, поки що невідомо, зазначає видання.

Соцков народився в 1932 році в Ленінграді, закінчив факультет міжнародних відносин МДІМВ, більше 40 років пропрацював у розвідці, у тому числі за кордоном та в центральному апараті відомства.