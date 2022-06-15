Відставного розвідника генерал-майора РФ знайшли мертвим - росЗМІ

Генерал-майор Служби зовнішньої розвідки Росії Льва Соцкова виявили мертвим у своїй квартирі в Москві, за попередньою інформацією, він застрелився.

Джерело: РЕН ТВ

Деталі: За даними російського ЗМІ, тіло 90-річного Соцкова знайшла у ванній його дружина.

Поруч із генералом лежали нагородний пістолет ТТ та передсмертна записка.

За попередніми даними, йдеться про самогубство. Що штовхнуло відставного розвідника на цей крок, поки що невідомо, зазначає видання.

Соцков народився в 1932 році в Ленінграді, закінчив факультет міжнародних відносин МДІМВ, більше 40 років пропрацював у розвідці, у тому числі за кордоном та в центральному апараті відомства.