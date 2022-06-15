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Отставной разведчик генерал-майор РФ найден мертвым - росСМИ

Валентина РоманенкоСреда, 15 июня 2022, 16:22
Отставной разведчик генерал-майор РФ найден мертвым - росСМИ
Лев Соцуков. фото РИА "Новости"

Генерал-майор Службы внешней разведки России Лев Соцков обнаружен мертвым в своей квартире в Москве, по предварительной информации, он застрелился.

Источник: РЕН ТВ

Детали: По данным российского СМИ тело 90-летнего Соцкова нашла в ванной его супруга.

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Рядом с генералом лежали наградной пистолет ТТ и предсмертная записка.

По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Что толкнуло отставного разведчика на этот шаг, пока неизвестно.

Соцков родился в 1932 году в Ленинграде, окончил факультет международных отношений МГИМО, более 40 лет проработал в разведке, в том числе за рубежом и в центральном аппарате ведомства.

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Темы: РосcияСМИ
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