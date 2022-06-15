Філігранна робота арти: нацвардійці знищили російський РЕБ

Українські гвардійці-артилеристи знищили точку радіоелектронної боротьби російських окупантів на Харківщині.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Деталі: Виявили устаткування РЕБ та корегували вогонь по ньому за допомогою безпілотника.

Реклама:

Таким чином захисники позбавили ворога можливості робити радіоперехоплення Сил оборони, глушити сигнал українських радіостанцій.

Дослівно НГУ: "Філігранне знищення нашими бійцями російського РЕБ – не менш дошкульний для ворога удар, ніж втрата живої сили чи техніки. Окупанти використовують системи РЕБ як потужний асиметричний інструмент війни, який дозволяє нівелювати технічні переваги противника (без ефективного зв’язку жодна сучасна армія воювати не може).

ВІДЕО ДНЯ

Щороку РФ витрачає пів мільярда доларів на такі системи, кожна їхня бригада має роту РЕБ. Натомість українські військові вибивають цей електронний меч з рук деспотичних варварів, які тероризують світ у 21 столітті".